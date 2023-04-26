Гущина (Фролова) Матрёна Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1876
Муж: Гущин Иван Федотович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1878
Дочь: Горматова (Гущина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Федотович
Смерть
Неизвестно