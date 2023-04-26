Гущина (Фролова) Матрёна Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Фролова) Матрёна Дорофеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Гущин Иван Федотович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1878

Дочь: Горматова (Гущина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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