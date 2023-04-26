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Горматова (Гущина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1878

Отец: Гущин Иван Федотович

Мать: Гущина (Фролова) Матрёна Дорофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1896

Муж: Горматов Павел Кононович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1901

Дочь: (Горматова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1903

Дочь: (Горматова) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1907

Дочь: (Горматова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1910

Дочь: (Горматова) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1912

Сын: Горматов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1914

Дочь: (Горматова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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