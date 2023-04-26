Горматова (Гущина) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1878
Бракосочетание
23.10.1896
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1901
Дочь: (Горматова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович
Рождение ребёнка
08.05.1903
Дочь: (Горматова) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович
Рождение ребёнка
14.07.1907
Дочь: (Горматова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович
Рождение ребёнка
06.03.1910
Дочь: (Горматова) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович
Рождение ребёнка
24.09.1912
Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович
Рождение ребёнка
14.04.1914
Дочь: (Горматова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Горматов Павел Кононович
Смерть
Неизвестно