Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1843

Отец: Гарнавитов Иван Прокофьевич

Мать: Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Бракосочетание
20.01.1863

Муж: Гущин Иван Федотович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1869

Сын: Гущин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Федотович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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