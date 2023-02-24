Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1843
Бракосочетание
20.01.1863
Муж: Гущин Иван Федотович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1869
Сын: Гущин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Гущин Иван Федотович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно