Гарнавитов Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти14.06.1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гарнавитов Прокофий Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гарнавитов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гарнавитов Филипп Иванович
Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гарнавитов Никита Иванович
Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.05.1843
Дочь: Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
26.09.1845
Дочь: Лягошина (Гарнавитова) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна
Смерть
14.06.1876