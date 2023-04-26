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Гарнавитов Иван Прокофьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

14.06.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гарнавитов Прокофий Спиридонович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гарнавитов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гарнавитов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гарнавитов Никита Иванович

Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1843

Дочь: Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
26.09.1845

Дочь: Лягошина (Гарнавитова) Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.06.1876
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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