Гарнавитов Никита Иванович
мужской, родился 1833, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецГарнавитов Иван Прокофьевич1801 г.р.
МатьГарнавитова Просковья ИгнатьевнаДо 1806 г.р.
Супруги
Дети
Гарнавитов Андрей Никитович1856 г.р.
Шмелёва (Гарнавитова) Ксения Никитична11.01.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
06.04.1852
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гарнавитов Андрей Никитович
Мать ребёнка: Гарнавитова (Ульяничева) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
11.01.1868
Дочь: Шмелёва (Гарнавитова) Ксения Никитична
Мать ребёнка: Гарнавитова (Ульяничева) Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно