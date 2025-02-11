Гарнавитов Никита Иванович 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарнавитов Никита Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1833, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Гарнавитов Иван Прокофьевич1801 г.р.
Мать
Гарнавитова Просковья ИгнатьевнаДо 1806 г.р.
Супруги
Гарнавитова (Ульяничева) Евдокия Петровна1834 г.р.
Дети
Гарнавитов Андрей Никитович1856 г.р.
Шмелёва (Гарнавитова) Ксения Никитична11.01.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Гарнавитов Иван Прокофьевич

Мать: Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
06.04.1852

Жена: Гарнавитова (Ульяничева) Евдокия Петровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гарнавитов Андрей Никитович

Мать ребёнка: Гарнавитова (Ульяничева) Евдокия Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
11.01.1868

Дочь: Шмелёва (Гарнавитова) Ксения Никитична

Мать ребёнка: Гарнавитова (Ульяничева) Евдокия Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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