Шмелёва (Гарнавитова) Ксения Никитична
Место рождения
Дата рождения11.01.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1868
Бракосочетание
08.11.1887
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1889
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
05.11.1895
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кривоногова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
До 1896
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
28.10.1897
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
24.10.1901
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
21.03.1903
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
12.01.1905
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович
Рождение ребёнка
22.04.1907
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно