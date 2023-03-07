Шмелёва (Гарнавитова) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Гарнавитова) Ксения Никитична

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.01.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1868

Отец: Гарнавитов Никита Иванович

Мать: Гарнавитова Евдокия Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1887

Муж: Шмелёв Иван Филиппович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Сын: Шмелёв Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1895

Сын: Шмелёв Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кривоногова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Шмелёв Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1897

Сын: Шмелёв Степан Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1901

Сын: Шмелёв Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1903

Сын: Шмелёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1905

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.04.1907

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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