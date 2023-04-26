Гарнавитова Просковья Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1806
Дата смерти12.09.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гарнавитов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гарнавитов Филипп Иванович
Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гарнавитов Никита Иванович
Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
19.05.1843
Дочь: Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.09.1845
Дочь: Лягошина (Гарнавитова) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич
Смерть
12.09.1883