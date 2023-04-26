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Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

12.09.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарнавитов Иван Прокофьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гарнавитов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гарнавитов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гарнавитов Никита Иванович

Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1843

Дочь: Гущина (Гарнавитова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.09.1845

Дочь: Лягошина (Гарнавитова) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Гарнавитов Иван Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.09.1883
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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