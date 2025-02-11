Гарнавитов Андрей Иванович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарнавитов Андрей Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Гарнавитов Иван Прокофьевич1801 г.р.
Мать
Гарнавитова Просковья ИгнатьевнаДо 1806 г.р.
Супруги
(Гарбунова) Ефросинья ПетровнаДо 1820 г.р.
Дети
Казборова (Гарнавитова) Екатерина Андреевна13.11.1844 г.р.
Гарнавитов Илья Андреевич12.07.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Гарнавитов Иван Прокофьевич

Мать: Гарнавитова Просковья Игнатьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
27.04.1842

Жена: (Гарбунова) Ефросинья Петровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.11.1844

Дочь: Казборова (Гарнавитова) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: (Гарбунова) Ефросинья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.07.1847

Сын: Гарнавитов Илья Андреевич

Мать ребёнка: (Гарбунова) Ефросинья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.01.1850

Сын: Гарнавитов Гордей Андреевич

Мать ребёнка: (Гарбунова) Ефросинья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.07.1852

Сын: Гарнавитов Илья Андреевич

Мать ребёнка: (Гарбунова) Ефросинья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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