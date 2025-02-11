Гарнавитов Андрей Иванович
мужской, родился 1823, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецГарнавитов Иван Прокофьевич1801 г.р.
МатьГарнавитова Просковья ИгнатьевнаДо 1806 г.р.
Супруги
(Гарбунова) Ефросинья ПетровнаДо 1820 г.р.
Дети
Казборова (Гарнавитова) Екатерина Андреевна13.11.1844 г.р.
Гарнавитов Илья Андреевич12.07.1847 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
27.04.1842
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1844
Дочь: Казборова (Гарнавитова) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: (Гарбунова) Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1847
Сын: Гарнавитов Илья Андреевич
Мать ребёнка: (Гарбунова) Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1850
Сын: Гарнавитов Гордей Андреевич
Мать ребёнка: (Гарбунова) Ефросинья Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1852
Сын: Гарнавитов Илья Андреевич
Мать ребёнка: (Гарбунова) Ефросинья Петровна
Смерть
Неизвестно