(Гарбунова) Ефросинья Петровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Горбунов Пётр Агапович
Бракосочетание
27.04.1842
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1844
Дочь: Казборова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1847
Сын: Гарнавитов Илья Андреевич
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1850
Сын: Гарнавитов Гордей Андреевич
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1852
Сын: Гарнавитов Илья Андреевич
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно