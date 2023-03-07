(Гарбунова) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гарбунова) Ефросинья Петровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Горбунов Пётр Агапович

Мать: Горбунова Анна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.04.1842

Муж: Гарнавитов Андрей Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1844

Дочь: Казборова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1847

Сын: Гарнавитов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1850

Сын: Гарнавитов Гордей Андреевич

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1852

Сын: Гарнавитов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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