Горбунов Пётр Агапович
Место рождения
Дата рожденияДо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786
Отец: Горбунов Агап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Горбунова Анна Киприановна
Рождение ребёнка
До 1807
Мать ребёнка: Горбунова Анна Киприановна
Рождение ребёнка
До 1812
Мать ребёнка: Горбунова Анна Киприановна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Горбунова Анна Киприановна
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Киприановна
Рождение ребёнка
02.05.1837
Дочь: Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Киприановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно