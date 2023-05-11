Горбунова (Муранова) Анна Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Муранова) Анна Киприановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786

Отец: Муранов Киприан Афанасьевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гарбунов Федот Петрович

Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Горбунов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Гарбунов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Гарбунов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1837

Дочь: Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Пётр Агапович

Смерть
Неизвестно
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