Горбунова (Муранова) Анна Киприановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786
Отец: Муранов Киприан Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович
Рождение ребёнка
До 1807
Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович
Рождение ребёнка
До 1812
Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович
Рождение ребёнка
02.05.1837
Дочь: Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Горбунов Пётр Агапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно