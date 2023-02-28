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Гарбунов Филипп Петрович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Горбунов Пётр Агапович

Мать: Горбунова Анна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гарбунов Потап Филиппович

Мать ребёнка: Гарбунова Анна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Лукерья Филипповна

Мать ребёнка: Гарбунова Анна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1843

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Гарбунова Анна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарбунова Анна Киприановна

Смерть
Неизвестно
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