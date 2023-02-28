Гарбунов Филипп Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: Горбунов Пётр Агапович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гарбунов Потап Филиппович
Мать ребёнка: Гарбунова Анна Киприановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Лукерья Филипповна
Мать ребёнка: Гарбунова Анна Киприановна
Рождение ребёнка
06.11.1843
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Гарбунова Анна Киприановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно