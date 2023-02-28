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Гарбунов Потап Филиппович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гарбунов Филипп Петрович

Мать: Гарбунова Анна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1856

Сын: Гарбунов Яким Потапович

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1858

Сын: Гарбунов Иван Потапович

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1862

Дочь: Пераскева Потаповна

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1865

Сын: Гарбунов Михаил Потапович

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1868

Дочь: Евдокия Потаповна

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1871

Сын: Гарбунов Пётр Потапович

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Гарбунов Степан Потапович

Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарбунова Ирина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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