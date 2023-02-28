Гарбунов Потап Филиппович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
05.09.1856
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
05.09.1858
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.10.1862
Дочь: Пераскева Потаповна
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1865
Сын: Гарбунов Михаил Потапович
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.02.1868
Дочь: Евдокия Потаповна
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1871
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Гарбунов Степан Потапович
Мать ребёнка: Гарбунова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно