Гарбунова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти17.09.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1856
Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович
Рождение ребёнка
05.09.1858
Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович
Рождение ребёнка
08.10.1862
Дочь: Пераскева Потаповна
Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович
Рождение ребёнка
06.11.1865
Сын: Гарбунов Михаил Потапович
Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович
Рождение ребёнка
24.02.1868
Дочь: Евдокия Потаповна
Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович
Рождение ребёнка
12.08.1871
Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Гарбунов Степан Потапович
Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1890