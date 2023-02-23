Гарбунова Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунова Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

17.09.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1856

Сын: Гарбунов Яким Потапович

Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1858

Сын: Гарбунов Иван Потапович

Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1862

Дочь: Пераскева Потаповна

Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1865

Сын: Гарбунов Михаил Потапович

Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1868

Дочь: Евдокия Потаповна

Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1871

Сын: Гарбунов Пётр Потапович

Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Гарбунов Степан Потапович

Отец ребёнка: Гарбунов Потап Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Потап Филиппович

Смерть
17.09.1890
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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