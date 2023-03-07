Гарбунов Степан Потапович
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Рождение ребёнка
12.09.1902
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.11.1904
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.09.1910
Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.01.1916
Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно