Гарбунов Степан Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарбунов Степан Потапович

Гарбунов Степан Потапович

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Гарбунов Потап Филиппович

Мать: Гарбунова Ирина Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1902

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1904

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1910

Сын: Гарбунов Иван Степанович

Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1913

Дочь: Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1916

Сын: Гарбунов Пётр Степанович

Мать ребёнка: Гарбунова Елена Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарбунова Елена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close