Гарбунова (Филиппова) Елена Тимофеевна До 1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарбунова (Филиппова) Елена Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1884, Самара, Самара, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Гарбунов Степан ПотаповичДо 1884 г.р.
Дети
(Гарбунова) Екатерина Степановна12.09.1902 г.р.
(Гарбунова) Анна Степановна22.11.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Степан Потапович

Рождение ребёнка
12.09.1902

Дочь: (Гарбунова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
22.11.1904

Дочь: (Гарбунова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
18.09.1910

Сын: Гарбунов Иван Степанович

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
22.07.1913

Дочь: (Гарбунова) Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.01.1916

Сын: Гарбунов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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