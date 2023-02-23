Гарбунова (Филиппова) Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунова (Филиппова) Елена Тимофеевна

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Место рождения

Самара, Россия

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1902

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1904

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1910

Сын: Гарбунов Иван Степанович

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1913

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1916

Сын: Гарбунов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Степан Потапович

Смерть
Неизвестно
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