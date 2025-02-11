Гарбунова (Филиппова) Елена Тимофеевна
женский, родилась До 1884, Самара, Самара, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Гарбунов Степан ПотаповичДо 1884 г.р.
Дети
(Гарбунова) Екатерина Степановна12.09.1902 г.р.
(Гарбунова) Анна Степановна22.11.1904 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1902
Дочь: (Гарбунова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Рождение ребёнка
22.11.1904
Дочь: (Гарбунова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Рождение ребёнка
18.09.1910
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: (Гарбунова) Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Рождение ребёнка
23.01.1916
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Смерть
Неизвестно