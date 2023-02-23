Гарбунова (Филиппова) Елена Тимофеевна
Место рожденияСамара, Россия
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Самара, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1902
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Рождение ребёнка
22.11.1904
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Рождение ребёнка
18.09.1910
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Рождение ребёнка
23.01.1916
Отец ребёнка: Гарбунов Степан Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно