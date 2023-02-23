Гарбунова Анна Киприановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гарбунов Потап Филиппович
Отец ребёнка: Гарбунов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Лукерья Филипповна
Отец ребёнка: Гарбунов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1843
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Гарбунов Филипп Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно