Гарбунова Анна Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунова Анна Киприановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гарбунов Потап Филиппович

Отец ребёнка: Гарбунов Филипп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Лукерья Филипповна

Отец ребёнка: Гарбунов Филипп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1843

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Гарбунов Филипп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно
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