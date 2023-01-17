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Гарбунов Федот Петрович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

20.02.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Горбунов Пётр Агапович

Мать: Горбунова Анна Киприановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Гарбунов Акифей Федотович

Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1838

Сын: Гарбунов Степан Федотович

Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1840

Дочь: Ирина Федотовна

Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1841

Дочь: Акулина Федотовна

Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1843

Сын: Гарбунов Филипп Федотович

Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1846

Сын: Гарбунов Андрей Федотович

Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1850

Дочь: Балакина Мария Федотовна

Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1851

Дочь: Степанида Федотовна

Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Смерть
20.02.1877
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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