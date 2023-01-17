Гарбунов Федот Петрович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти20.02.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Горбунов Пётр Агапович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гарбунов Акифей Федотович
Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
22.07.1838
Сын: Гарбунов Степан Федотович
Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
11.04.1840
Дочь: Ирина Федотовна
Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
03.06.1841
Дочь: Акулина Федотовна
Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.11.1843
Сын: Гарбунов Филипп Федотович
Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.07.1846
Сын: Гарбунов Андрей Федотович
Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
21.03.1850
Дочь: Балакина Мария Федотовна
Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.11.1851
Дочь: Степанида Федотовна
Мать ребёнка: Гарбунова Марфа Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1877