Гарбунова (Гарнавитова) Марфа Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти23.06.1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гарнавитов Прокофий Спиридонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гарбунов Акифей Федотович
Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1838
Сын: Гарбунов Степан Федотович
Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1840
Дочь: Ирина Федотовна
Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович
Рождение ребёнка
03.06.1841
Дочь: Акулина Федотовна
Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1843
Сын: Гарбунов Филипп Федотович
Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1846
Сын: Гарбунов Андрей Федотович
Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1850
Дочь: Балакина Мария Федотовна
Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1851
Дочь: Степанида Федотовна
Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1880