Гарбунова (Гарнавитова) Марфа Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбунова (Гарнавитова) Марфа Прокофьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

23.06.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гарнавитов Прокофий Спиридонович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Гарбунов Акифей Федотович

Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1838

Сын: Гарбунов Степан Федотович

Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1840

Дочь: Ирина Федотовна

Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1841

Дочь: Акулина Федотовна

Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1843

Сын: Гарбунов Филипп Федотович

Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1846

Сын: Гарбунов Андрей Федотович

Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1850

Дочь: Балакина Мария Федотовна

Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1851

Дочь: Степанида Федотовна

Отец ребёнка: Гарбунов Федот Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбунов Федот Петрович

Смерть
23.06.1880
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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