Балакина (Гарбунова) Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Гарбунова) Мария Федотовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1850

Отец: Гарбунов Федот Петрович

Мать: Гарбунова Марфа Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Балакин Евстафий Филиппович

Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1877

Дочь: София Филипповна

Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1879

Дочь: Зимина Елена Филипповна

Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1881

Сын: Балакин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1888

Дочь: Карташева Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Филипп Акимович

Смерть
Неизвестно
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