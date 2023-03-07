Балакина (Гарбунова) Мария Федотовна
Место рождения
Дата рождения21.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1850
Рождение ребёнка
1875
Сын: Балакин Евстафий Филиппович
Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович
Рождение ребёнка
09.09.1877
Дочь: София Филипповна
Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович
Рождение ребёнка
16.05.1879
Дочь: Зимина Елена Филипповна
Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович
Рождение ребёнка
28.09.1881
Сын: Балакин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович
Рождение ребёнка
07.01.1888
Дочь: Карташева Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Балакин Филипп Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно