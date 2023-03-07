Карташева (Балакина) Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения07.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1888
Отец: Балакин Филипп Акимович
Мать: Балакина Мария Федотовна
Бракосочетание
21.02.1907
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1908
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Карташев Иван Никонорович
Смерть
Неизвестно