Карташева (Балакина) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Балакина) Татьяна Филипповна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1888

Отец: Балакин Филипп Акимович

Мать: Балакина Мария Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.02.1907

Муж: Карташев Иван Никонорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1908

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Карташев Иван Никонорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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