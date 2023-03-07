Балакин Евстафий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Балакин Филипп Акимович
Мать: Балакина Мария Федотовна
Рождение ребёнка
26.07.1901
Сын: Балакин Фёдор Евстафьевич
Мать ребёнка: Балакина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1903
Сын: Балакин Василий Евстафьевич
Мать ребёнка: Балакина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балакина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно