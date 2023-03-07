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Балакин Евстафий Филиппович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Балакин Филипп Акимович

Мать: Балакина Мария Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1901

Сын: Балакин Фёдор Евстафьевич

Мать ребёнка: Балакина Мария Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1903

Сын: Балакин Василий Евстафьевич

Мать ребёнка: Балакина Мария Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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