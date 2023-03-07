Гущин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения04.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1869
Отец: Гущин Иван Федотович
Мать: Гущина Елена Ивановна
Бракосочетание
02.11.1888
Жена: Гущина Ирина Карповна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1904
Сын: Гущин Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Гущина Ирина Карповна
Рождение ребёнка
15.09.1906
Дочь: Фролова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Гущина Ирина Карповна
Смерть
Неизвестно