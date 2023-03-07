Гущин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Фёдор Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1869

Отец: Гущин Иван Федотович

Мать: Гущина Елена Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1888

Жена: Гущина Ирина Карповна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1904

Сын: Гущин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Гущина Ирина Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1906

Дочь: Фролова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Гущина Ирина Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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