Гущин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.07.1904
Дата смерти01.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1904
Отец: Гущин Фёдор Иванович
Мать: Гущина Ирина Карповна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Смирнова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Максакова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина Мария Андреевна
Смерть
01.07.1989