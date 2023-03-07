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Гущин Иван Фёдорович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.07.1904

Дата смерти

01.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1904

Отец: Гущин Фёдор Иванович

Мать: Гущина Ирина Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Смирнова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Мария Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Максакова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Мария Андреевна

Смерть
01.07.1989
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