Смирнова (Гущина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Гущин Иван Фёдорович
Мать: Гущина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.01.1948
Рождение ребёнка
14.08.1949
Рождение ребёнка
11.11.1954
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2014