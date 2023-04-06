Смирнова (Гущина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Гущина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Гущин Иван Фёдорович

Мать: Гущина Мария Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
14.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Николай Михайлович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2014
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