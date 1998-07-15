Гущина (Парамонова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1905
Дата смерти15.07.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1905
Отец: Парамонов Андрей
Мать: Парамонова Арина
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Смирнова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Максакова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Иван Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1998