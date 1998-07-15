Гущина (Парамонова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Парамонова) Мария Андреевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.11.1905

Дата смерти

15.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1905

Отец: Парамонов Андрей

Мать: Парамонова Арина

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Смирнова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Максакова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1998
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