Максакова (Гущина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Гущина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1928

Дата смерти

26.10.2018

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928

Отец: Гущин Иван Фёдорович

Мать: Гущина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.2018
Самара
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