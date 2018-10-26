Максакова (Гущина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1928
Дата смерти26.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928
Отец: Гущин Иван Фёдорович
Мать: Гущина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.2018
Самара