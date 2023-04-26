Парамонова (Парамонова) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Парамонова) Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1905

Дочь: Гущина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Парамонов Андрей

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Зайцева Елена Андреевна

Отец ребёнка: Парамонов Андрей

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Парамонов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Андрей

Смерть
Неизвестно
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