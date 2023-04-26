Парамонова (Парамонова) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1905
Дочь: Гущина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Парамонов Андрей
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Зайцева Елена Андреевна
Отец ребёнка: Парамонов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Парамонов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамонов Андрей
Смерть
Неизвестно