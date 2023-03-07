Гущина (Володина) Ирина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Володина) Ирина Карповна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1870

Отец: Володин Карп Петрович

Мать: Володина Соломонида Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1888

Муж: Гущин Фёдор Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1904

Сын: Гущин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Гущин Фёдор Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1906

Дочь: Фролова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гущин Фёдор Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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