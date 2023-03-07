Гущина (Володина) Ирина Карповна
Место рождения
Дата рождения09.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1870
Бракосочетание
02.11.1888
Муж: Гущин Фёдор Иванович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1904
Сын: Гущин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Гущин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1906
Дочь: Фролова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гущин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно