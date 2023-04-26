Володина Соломонида Петровна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Горматова (Володина) Степанида Карповна
Отец ребёнка: Володин Карп Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1850
Отец ребёнка: Володин Карп Петрович
Рождение ребёнка
До 1854
Дочь: Горматова (Володина) Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Володин Карп Петрович
Рождение ребёнка
До 1855
Отец ребёнка: Володин Карп Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1864
Отец ребёнка: Володин Карп Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1866
Дочь: (Володина) Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Володин Карп Петрович
Рождение ребёнка
09.04.1870
Дочь: Гущина (Володина) Ирина Карповна
Отец ребёнка: Володин Карп Петрович
Смерть
Неизвестно