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Володина Соломонида Петровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Карп Петрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Горматова (Володина) Степанида Карповна

Отец ребёнка: Володин Карп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1850

Сын: Володин Иван Карпович

Отец ребёнка: Володин Карп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1854

Дочь: Горматова (Володина) Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Володин Карп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Володин Игнат Карпович

Отец ребёнка: Володин Карп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1864

Сын: Володин Иван Карпович

Отец ребёнка: Володин Карп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1866

Дочь: (Володина) Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Володин Карп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1870

Дочь: Гущина (Володина) Ирина Карповна

Отец ребёнка: Володин Карп Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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