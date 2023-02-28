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Володин Игнат Карпович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Володин Карп Петрович

Мать: Володина Соломонида Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.12.1875

Сын: Володин Василий Игнатович

Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1877

Дочь: Васса Игнатьевна

Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1879

Сын: Володин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1884

Сын: Володин Евдоким Игнатьевич

Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1886

Дочь: Парамонова Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1888

Сын: Володин Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1889

Сын: Володин Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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