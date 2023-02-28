Володин Игнат Карпович
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Рождение ребёнка
19.12.1875
Сын: Володин Василий Игнатович
Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1877
Дочь: Васса Игнатьевна
Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1879
Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1884
Сын: Володин Евдоким Игнатьевич
Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1886
Дочь: Парамонова Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1888
Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1889
Сын: Володин Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Володина Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно