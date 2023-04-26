Володина (Тырышкина) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.06.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1875
Сын: Володин Василий Игнатович
Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович
Рождение ребёнка
20.08.1877
Дочь: (Володина) Васса Игнатьевна
Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович
Рождение ребёнка
28.07.1879
Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович
Рождение ребёнка
24.07.1884
Сын: Володин Евдоким Игнатьевич
Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович
Рождение ребёнка
10.01.1886
Дочь: Парамонова (Володина) Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович
Рождение ребёнка
07.01.1888
Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович
Рождение ребёнка
06.11.1889
Сын: Володин Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович
Смерть
Неизвестно