Володина (Тырышкина) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Тырышкина) Федосья Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.06.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1857

Отец: Тырышкин Иван Прокофьевич

Мать: Тырышкина (Воробьева) Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Игнат Карпович

Рождение ребёнка
19.12.1875

Сын: Володин Василий Игнатович

Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1877

Дочь: (Володина) Васса Игнатьевна

Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1879

Сын: Володин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1884

Сын: Володин Евдоким Игнатьевич

Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1886

Дочь: Парамонова (Володина) Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1888

Сын: Володин Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1889

Сын: Володин Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Володин Игнат Карпович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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