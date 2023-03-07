Тырышкина (Воробьева) Матрёна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
08.11.1848
Рождение ребёнка
12.01.1850
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
29.03.1851
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
05.06.1857
Дочь: Володина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Колотушкина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
07.06.1864
Дочь: Парамонова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
29.04.1867
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
11.04.1869
Сын: Тырышкин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Суздальцева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Тырышкин Иван Прокофьевич
Смерть
Неизвестно