Воробьева (Зайцева) Домна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Зайцев Михаил Семёнович
Мать: Зайцева ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Воробьев Григорий Егорович
Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тырышкина Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович
Рождение ребёнка
06.05.1835
Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович
Рождение ребёнка
01.04.1838
Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович
Рождение ребёнка
До 1838
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1840