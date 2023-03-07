Воробьева (Зайцева) Домна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Зайцева) Домна Михайловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Зайцев Михаил Семёнович

Мать: Зайцева ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Воробьев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тырышкина Матрёна Егоровна

Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Воробьев Зот Егорович

Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1835

Сын: Воробьев Епифан Егорович

Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1838

Сын: Воробьев Родион Егорович

Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1838

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Воробьев Егор Гурьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Егор Гурьянович

Смерть
1840
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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