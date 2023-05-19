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Воробьев Егор Гурьянович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

26.11.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Воробьев Гурьян Васильевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Воробьев Григорий Егорович

Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тырышкина Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Воробьев Зот Егорович

Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1835

Сын: Воробьев Епифан Егорович

Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1838

Сын: Воробьев Родион Егорович

Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1838

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Домна Михайловна

Смерть
26.11.1866
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область