Воробьев Егор Гурьянович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти26.11.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Воробьев Гурьян Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Воробьев Григорий Егорович
Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тырышкина Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна
Рождение ребёнка
06.05.1835
Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1838
Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна
Рождение ребёнка
До 1838
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Воробьева Домна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1866