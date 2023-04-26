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Воробьев Епифан Егорович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.05.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1835

Отец: Воробьев Егор Гурьянович

Мать: Воробьева (Зайцева) Домна Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Костина) Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1857

Дочь: (Воробьева) Зиновия Епифановна

Мать ребёнка: Воробьева (Костина) Ксения Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1863

Дочь: (Воробьева) Евдокия Епифановна

Мать ребёнка: Воробьева (Костина) Ксения Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Воробьев Михаил Епифанович

Мать ребёнка: Воробьева (Костина) Ксения Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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