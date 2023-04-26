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Воробьев Михаил Епифанович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Воробьев Епифан Егорович

Мать: Воробьева (Костина) Ксения Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1891

Жена: Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1902

Сын: Воробьев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1904

Дочь: (Воробьева) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1915

Дочь: (Воробьева) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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