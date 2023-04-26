Воробьев Михаил Епифанович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
25.01.1891
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1902
Сын: Воробьев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна
Рождение ребёнка
28.04.1904
Дочь: (Воробьева) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна
Рождение ребёнка
29.05.1915
Дочь: (Воробьева) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна
Смерть
Неизвестно