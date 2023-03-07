Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1869

Отец: Зайцев Тихон Иванович

Мать: Зайцева Екатерина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1891

Муж: Воробьев Михаил Епифанович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1902

Сын: Воробьев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Епифанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1904

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Епифанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1915

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Воробьев Михаил Епифанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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