Воробьева (Зайцева) Ульяна Тихоновна
Место рождения
Дата рождения21.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1869
Отец: Зайцев Тихон Иванович
Бракосочетание
25.01.1891
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1902
Сын: Воробьев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Епифанович
Рождение ребёнка
28.04.1904
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Епифанович
Рождение ребёнка
29.05.1915
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Воробьев Михаил Епифанович
Смерть
Неизвестно