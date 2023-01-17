Зайцева (Суздальцева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Суздальцева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Суздальцев Иван Васильевич

Мать: Суздальцева Ксения Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1858

Дочь: Соколова Соломония Тихоновна

Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лягошина Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1864

Сын: Зайцев Иван Тихонович

Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1867

Дочь: Фёкла Тихоновна

Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1869

Дочь: Воробьева Ульяна Тихоновна

Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1871

Дочь: Пераскева Тихоновна

Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Тихон Иванович

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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