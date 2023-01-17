Зайцева (Суздальцева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Рождение ребёнка
27.07.1858
Дочь: Соколова Соломония Тихоновна
Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лягошина Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1864
Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1867
Дочь: Фёкла Тихоновна
Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1869
Дочь: Воробьева Ульяна Тихоновна
Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1871
Дочь: Пераскева Тихоновна
Отец ребёнка: Зайцев Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно