Суздальцева Ксения Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти23.02.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1837
Дочь: Кашина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Зайцева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1858