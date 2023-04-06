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Суздальцева Ксения Арсеньевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

23.02.1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1837

Дочь: Кашина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Зайцева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Иван Васильевич

Смерть
23.02.1858
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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