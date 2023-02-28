Лягошина (Зайцева) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Зайцева) Мария Тихоновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Зайцев Тихон Иванович

Мать: Зайцева Екатерина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.04.1877

Муж: Лягошин Ермолай Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1878

Сын: Лягошин Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1882

Сын: Лягошин Роман Ермолаевич

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1885

Дочь: Параскева Ермолаевна

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1887

Дочь: Акилина Ермолаевна

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1888

Сын: Лягошин Фёдор Ермолаевич

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1891

Дочь: Тырышкина Дарья Ермолаевна

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1893

Дочь: Ирина Ермолаевна

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1894

Сын: Лягошин Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1897

Сын: Лягошин Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1901

Дочь: Пелагея Ермолаевна

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1901

Дочь: Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Лягошин Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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