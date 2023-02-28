Лягошина (Зайцева) Мария Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Зайцев Тихон Иванович
Бракосочетание
08.04.1877
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1878
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1882
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1885
Дочь: Параскева Ермолаевна
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1887
Дочь: Акилина Ермолаевна
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1888
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1891
Дочь: Тырышкина Дарья Ермолаевна
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1893
Дочь: Ирина Ермолаевна
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1894
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1897
Сын: Лягошин Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1901
Дочь: Пелагея Ермолаевна
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1901
Дочь: Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1903
Сын: Лягошин Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Лягошин Ермолай Иванович
Смерть
Неизвестно