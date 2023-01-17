Лягошин Фёдор Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1888
Отец: Лягошин Ермолай Иванович
Мать: Лягошина Мария Тихоновна
Бракосочетание
14.02.1907
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1908
Сын: Лягошин Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Лягошина Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
23.01.1910
Сын: Лягошин Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Лягошина Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
15.12.1912
Мать ребёнка: Лягошина Анастасия Даниловна
Смерть
Неизвестно