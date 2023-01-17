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Лягошин Фёдор Ермолаевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1888

Отец: Лягошин Ермолай Иванович

Мать: Лягошина Мария Тихоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.02.1907

Жена: Лягошина Анастасия Даниловна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1908

Сын: Лягошин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Лягошина Анастасия Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1910

Сын: Лягошин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Лягошина Анастасия Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Лягошин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Лягошина Анастасия Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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