Лягошина (Суздальцева) Анастасия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Суздальцева) Анастасия Даниловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Суздальцев Данила Сергеевич

Мать: Суздальцева Анастасия Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.02.1907

Муж: Лягошин Фёдор Ермолаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1908

Сын: Лягошин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Лягошин Фёдор Ермолаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1910

Сын: Лягошин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Лягошин Фёдор Ермолаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Лягошин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Лягошин Фёдор Ермолаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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