Лягошина (Суздальцева) Анастасия Даниловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
14.02.1907
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1908
Сын: Лягошин Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Лягошин Фёдор Ермолаевич
Рождение ребёнка
23.01.1910
Сын: Лягошин Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Лягошин Фёдор Ермолаевич
Рождение ребёнка
15.12.1912
Отец ребёнка: Лягошин Фёдор Ермолаевич
Смерть
Неизвестно