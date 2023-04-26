Суздальцева (Симонова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Симонова) Анастасия Петровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1863

Муж: Суздальцев Данила Сергеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1863

Сын: Суздальцев Андрей Данилович

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1865

Сын: Суздальцев Максим Данилович

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1867

Сын: Суздальцев Василий Данилович

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1869

Сын: Суздальцев Иван Данилович

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1871

Сын: Суздальцев Илья Данилович

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1874

Дочь: Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1879

Дочь: (Суздальцева) Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1881

Дочь: Суздальцева (Суздальцева) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1884

Сын: Суздальцев Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лягошина (Суздальцева) Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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