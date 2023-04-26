Суздальцева (Симонова) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Суздальцев Андрей Данилович
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Сын: Суздальцев Максим Данилович
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Сын: Суздальцев Василий Данилович
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Сын: Суздальцев Иван Данилович
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Сын: Суздальцев Илья Данилович
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Дочь: Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Дочь: (Суздальцева) Параскева Даниловна
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Дочь: Суздальцева (Суздальцева) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Сын: Суздальцев Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Дочь: Лягошина (Суздальцева) Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич