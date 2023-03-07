Суздальцев Максим Данилович
Место рождения
Дата рождения04.08.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865
Бракосочетание
16.01.1884
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1884
Мать ребёнка: Суздальцева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1887
Сын: Суздальцев Павел Максимович
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1889
Сын: Суздальцев Иван Максимович
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1890
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1891
Дочь: Деревягина Матрёна Максимовна
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
25.07.1896
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1904
Сын: Суздальцев Пётр Максимович
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1906
Сын: Суздальцев Алексей Максимович
Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно