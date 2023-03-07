Суздальцев Максим Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуздальцев Максим Данилович

Суздальцев Максим Данилович

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.08.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865

Отец: Суздальцев Данила Сергеевич

Мать: Суздальцева Анастасия Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.01.1884

Жена: Суздальцева Параскева Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1884

Сын: Дёмин Михаил Максимович

Мать ребёнка: Суздальцева Параскева Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1887

Сын: Суздальцев Павел Максимович

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1889

Сын: Суздальцев Иван Максимович

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1890

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1891

Дочь: Деревягина Матрёна Максимовна

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1896

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1904

Сын: Суздальцев Пётр Максимович

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1906

Сын: Суздальцев Алексей Максимович

Мать ребёнка: Суздальцева Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальцева Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close