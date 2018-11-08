Деревягина (Суздальцева) Матрёна Максимовна 08.11.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Деревягина (Суздальцева) Матрёна Максимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.11.1891, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Суздальцев Максим Данилович04.08.1865 г.р.
Мать
Суздальцева (Зайцева) Евдокия Васильевна05.02.1868 г.р.
Супруги
Деревягин Алексей Фёдорович1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1891

Отец: Суздальцев Максим Данилович

Мать: Суздальцева (Зайцева) Евдокия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
27.01.1910

Муж: Деревягин Алексей Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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