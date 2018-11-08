Деревягина (Суздальцева) Матрёна Максимовна
женский, родилась 08.11.1891, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецСуздальцев Максим Данилович04.08.1865 г.р.
МатьСуздальцева (Зайцева) Евдокия Васильевна05.02.1868 г.р.
Супруги
Деревягин Алексей Фёдорович1891 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1891
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.01.1910
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно