Суздальцева (Зайцева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Зайцева) Евдокия Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1868

Отец: Зайцев Василий Иванович

Мать: Зайцева (Шмелёва) Матрёна Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальцев Максим Данилович

Рождение ребёнка
29.08.1887

Сын: Суздальцев Павел Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1889

Сын: Суздальцев Иван Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1890

Дочь: (Суздальцева) Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1891

Дочь: Деревягина (Суздальцева) Матрёна Максимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1896

Дочь: (Суздальцева) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1904

Сын: Суздальцев Пётр Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1906

Сын: Суздальцев Алексей Максимович

Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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