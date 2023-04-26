Суздальцева (Зайцева) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1887
Сын: Суздальцев Павел Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович
Рождение ребёнка
23.02.1889
Сын: Суздальцев Иван Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович
Рождение ребёнка
11.03.1890
Дочь: (Суздальцева) Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович
Рождение ребёнка
08.11.1891
Дочь: Деревягина (Суздальцева) Матрёна Максимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович
Рождение ребёнка
25.07.1896
Дочь: (Суздальцева) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович
Рождение ребёнка
03.06.1904
Сын: Суздальцев Пётр Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович
Рождение ребёнка
04.09.1906
Сын: Суздальцев Алексей Максимович
Отец ребёнка: Суздальцев Максим Данилович
Смерть
Неизвестно