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Дёмин Михаил Максимович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1884

Отец: Суздальцев Максим Данилович

Мать: Суздальцева (Деревягина) Параскева Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1903

Жена: Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Дёмин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1906

Сын: Дёмин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1915

Сын: Дёмин Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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