Дёмин Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения08.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1884
Бракосочетание
02.11.1903
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1904
Мать ребёнка: Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна
Рождение ребёнка
29.03.1906
Мать ребёнка: Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна
Рождение ребёнка
21.08.1915
Мать ребёнка: Дёмина (Польгунова) Агрофена Александровна
Смерть
Неизвестно