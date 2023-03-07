Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна
Место рождения
Дата рождения01.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1874
Бракосочетание
20.01.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1911
Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно