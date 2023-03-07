Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1874

Отец: Суздальцев Данила Сергеевич

Мать: Суздальцева Анастасия Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Максаков Пётр Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Максаков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Максаков Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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