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Максаков Пётр Петрович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Максаков Пётр Иванович

Мать: Максакова Ефимия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна

Рождение ребёнка
24.09.1873

Дочь: (Максакова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1876

Сын: Максаков Иван Петрович

Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Дочь: (Максакова) Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Максаков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1884

Сын: Максаков Василий Петрович

Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1886

Сын: Максаков Роман Петрович

Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: (Максакова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Максаков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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