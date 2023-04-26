Максаков Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1873
Дочь: (Максакова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна
Рождение ребёнка
22.01.1876
Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна
Рождение ребёнка
02.06.1878
Дочь: (Максакова) Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна
Рождение ребёнка
04.09.1881
Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна
Рождение ребёнка
20.02.1884
Сын: Максаков Василий Петрович
Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна
Рождение ребёнка
22.07.1886
Мать ребёнка: Максакова (Парамонова) Васса Фадеевна
Бракосочетание
20.01.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: (Максакова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
27.10.1911
Мать ребёнка: Максакова (Суздальцева) Евдокия Даниловна
Смерть
Неизвестно